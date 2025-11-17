В ДНР обесточены около 500 тыс. абонентов после ударов дронов ВСУ

Без электроэнергии остались жители Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались без электричества в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре", - написал он.

Из-за этого около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены.