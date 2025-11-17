В ДНР обесточены около 500 тыс. абонентов после ударов дронов ВСУ
Редакция сайта ТАСС
05:24
обновлено 05:30
ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались без электричества в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре", - написал он.
Из-за этого около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены.