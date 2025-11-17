В Архангельской области главврача заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Руководитель одной из больниц внес ложные сведения о диспансеризации для получения стимулирующих выплат

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Главный врач больницы в Архангельской области подозревается в злоупотреблении полномочиями, а также в совершении преступления в сфере компьютерной информации. Он организовал внесение ложных сведений о диспансеризации для получения стимулирующих выплат, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одной из больниц Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации). <...> Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что с мая 2023 года по июнь 2025 года главврач, желая получить выплаты стимулирующего характера, организовал внесение в электронную систему отчетности заведомо ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, которая фактически не проводилась. Также подложные сведения направлялись в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который необоснованно перевел в адрес медицинского учреждения денежные средства.