В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при уничтожении БПЛА
05:58
ОРЕЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Остекление двух многоквартирных домов, один частный дом и личный автотранспорт повреждены в результате уничтожения 10 беспилотников над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА. Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт", - написал он.
По словам Клычкова, пострадавших нет, на местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.