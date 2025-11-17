В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при уничтожении БПЛА

Над территорией региона сбили 10 беспилотников

ОРЕЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Остекление двух многоквартирных домов, один частный дом и личный автотранспорт повреждены в результате уничтожения 10 беспилотников над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА. Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт", - написал он.

По словам Клычкова, пострадавших нет, на местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.