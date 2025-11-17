В Брянской области мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

Возгорание началось ночью, здание было уничтожено огнем полностью

БРЯНСК, 17 ноября. /ТАСС/. В городе Новозыбков Брянской области два человека, в том числе пятилетний мальчик, погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"К сожалению, в результате пожара погибли пятилетний мальчик и 46-летний мужчина. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пожаре в частном доме поступила ночью. Для тушения пожара привлекались три единицы пожарной техники, дом был уничтожен огнем по всей площади. Пожар ликвидировали.