В Воронежской области отменили опасность БПЛА

Предупреждение действовало с 20:22 мск 16 ноября

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал глава региона.

Предупреждение об опасности действовало с 20:22 мск 16 ноября. На территории Россошанского района объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Ночью над четырьмя районами уничтожено пять БПЛА.