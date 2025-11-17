В Воронежской области отменили опасность БПЛА
Редакция сайта ТАСС
06:23
ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал глава региона.
Предупреждение об опасности действовало с 20:22 мск 16 ноября. На территории Россошанского района объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Ночью над четырьмя районами уничтожено пять БПЛА.