Жителя Тульской области арестовали за перевод криптовалюты ВСУ

Следователи завели уголовное дело о госизмене

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Тульской области, осуществившего перевод денежных средств в криптовалюте вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Установлено, что гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины", - сообщили в ЦОС.

Следственным отделением УФСБ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый заключен под стражу.

В ФСБ напомнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности.

"ФСБ России вновь обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в ЦОС.