В Одесской области возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью были взрывы в нескольких городах региона

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожары возникли в ночь на 17 ноября на объектах портовой и энергетической инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщило региональное отделение Госслужбы Украины по ЧС.

"Вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении на странице спасательной службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В службе добавили, что к тушению огня привлекались 15 единиц техники и более 40 пожарных.

В свою очередь глава областной администрации Олег Кипер уточнил, что ночью были взрывы в нескольких городах региона. По его словам, "зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры". Как сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, повреждено портовое оборудование, в одном из портов перебои с электроснабжением.

Кулеба не уточнил, о каком именно порте идет речь, однако родившийся в Одессе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утром написал в Telegram-канале, что без света остались более 40 тыс. жителей города Измаила, где расположен украинской международный порт. Местные СМИ ночью сообщали о взрывах в этом городе.

По данным официального ресурса для оповещения, в ночь на 17 ноября в Одесской области объявлялась воздушная тревога, которая действовала более трех часов.