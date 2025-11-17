Экс-ректора вуза в Екатеринбурге приговорили к 1,5 года по делу о растрате

Осужденный вину не признал и причиненный ущерб не возместил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил 1,5 года лишения свободы бывшему и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге Валерию Дубицкому по делу о растрате с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2024 ТАСС сообщал, что в отношении Дубицкого было возбуждено уголовное дело о растрате средств вуза, которые он направил на оплату аренды жилья от лица университета. Ранее жилье в связи с переездом из другого населенного пункта ему оплачивал сам университет.

"Сегодня, 17 ноября 2025 года, Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего и. о. ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный профессионально-педагогический университет" Валерия Дубицкого. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). <…> Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга назначил Валерию Дубицкому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что осужденный свою вину не признал и причиненный ущерб не возместил. В целях исполнения гражданского иска прокурора сохранен арест, наложенный на 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и автомобиль осужденного.