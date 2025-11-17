В Черниговской области повреждены два объекта энергетики
Редакция сайта ТАСС
07:48
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Два энергетических объекта повреждены в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Вячеслав Чаус.
По его данным, оба объекта находятся в Корюковском районе. На одном из объектов в результате повреждений возник пожар. Сейчас часть населенных пунктов региона остаются без света.
В ночь на 17 ноября в Корюковском районе сирены воздушной тревоги звучали более четырех часов.