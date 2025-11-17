В Москве во время нападения сотрудники и покупатели "Вкусвилла" не пострадали

Задержанному предъявлено обвинение, он арестован

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники и покупатели магазина "Вкусвилл" в Москве не пострадали в результате нападения мужчины с ножом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Во время инцидента никто из покупателей и сотрудников магазина не пострадал", - сказано в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин сообщил, что сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил разбойное нападение с ножом на магазин на юго-западе Москвы. Задержанному предъявлено обвинение, он арестован. В правоохранительных органах уточнили, что, предварительно, разбойное нападение совершено в одном из магазинов сети "Вкусвилл".