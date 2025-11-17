Экс-главврача Центра гигиены Рязанской области осудили на 14 лет

Женщину обвинили во взятках на сумму свыше 17 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 14 годам колонии бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области по делу о взятках на общую сумму свыше 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 20 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Экс-главврач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" признана виновной в совершении 23 эпизодов получения взяток (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Установлено, что осужденная в период с января 2020 года по декабрь 2022 года получила как лично, так и через посредников взятки на общую сумму свыше 17 млн рублей за совершение действий в пользу взяткодателей, выразившихся в принятии решений о премировании подчиненных ей работников, а также за заключение договоров подряда с коммерческой организацией и подписание документов об их исполнении.

В счет конфискации взыскана денежная сумма, эквивалентная общей сумме денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.