На Кубани в ДТП с большегрузом погибли четыре человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль вынесло из-за неуправляемого заноса на встречную полосу на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, где он столкнулся с большегрузом, в результате погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сообщении говорится, что на М-4 "Дон" вблизи села Молдавановка водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость и допустил неуправляемый занос. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом. В ДТП погиб водитель, а также три пассажира ВАЗа. "Один пассажир с травмами доставлен в больницу", - сообщили в МВД.