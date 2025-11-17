Генпрокуратура Армении передала в суд дело против брата и племянника католикоса

Геворга и Амбарцума Нерсисянов обвиняют в препятствовании предвыборной агитации

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворга и Амбарцума Нерсисянов, обвиняемых в препятствовании предвыборной агитации, передано в суд с обвинительным заключением. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

"Прокурор 17 ноября 2025 года с утвержденным обвинительным заключением направил в суд материалы уголовного дела в отношении Г.Н. и А.Н., воспрепятствовавших проведению предвыборной агитации в населенном пункте Воскеат представителями партии "Республика", участвующими в выборах в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее адвокат Ара Зограбян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил, что брату католикоса всех армян и его племяннику было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии "Республика" Арутюном Мкртчяном. По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовали агитации, проводящейся в преддверии выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября. По этой статье предполагается наказание от трех до шести лет лишения свободы.

Армянский суд 3 ноября вынес решение о заключении под арест сроком на месяц брата католикоса Геворга Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна. Защита Нерсесянов подчеркивает, что обнародованные с места инцидента видеозаписи свидетельствуют о беспочвенности предъявленных обвинении и лжесвидетельствовании.