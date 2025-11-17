Число жертв двух тайфунов на Филиппинах составило почти 300 человек

Суммарно пострадали 575 человек

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Число жертв тайфунов "Калмаэги" и "Фунг-Вонг", обрушившихся на Филиппины в первой половине ноября, достигло 297 человек. Об этом сообщило агентство PNA со ссылкой на данные Национального совета по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, число погибших от тайфуна "Калмаэги" достигло 269 человек, большинство из которых - жители острова Себу в центральной части страны. Тайфун "Фунг-Вонг" унес жизни 28 человек в девяти провинциях и одном регионе страны. В результате двух тайфунов пострадали суммарно 575 человек, еще 115 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на Филиппины 4 ноября. По данным Agence France-Presse, от удара стихии пострадали города на острове Себу, улицы которых затопили ливневые дожди. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения. Позднее резидент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил в республике режим национального бедствия. Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 млн жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.