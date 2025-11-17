В ДНР установили причастных к групповому избиению несовершеннолетней в Макеевке

Решается вопрос о постановке нападавших на профилактический учет

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция ДНР установила причастных к избиению группой подростков несовершеннолетней в Макеевке ДНР, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В понедельник в социальных сетях были опубликованы видео с кадрами избиения девочки группой подростков. Сообщалось, что инцидент произошел в Макеевке.

"Сообщаем, что 25 октября 2025 года в ОП №3 по обслуживанию Советского района города Макеевка от местной жительницы поступило заявление о том, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее дочери, - сказано в сообщении. - Полицейские установили личности всех участников инцидента, потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненных телесных повреждений".

Отмечается, что решается вопрос о постановке нападавших на профилактический учет.

В следственном управлении СК России по региону сообщили о начале проверки по этому факту. В ведомстве добавили, что в адрес пострадавшей высказывались угрозы. "Сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в СК.