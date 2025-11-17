В Брянской области завели дело по факту смерти ребенка и мужчины при пожаре

В качестве одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении

БРЯНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам возбуждено после пожара в Брянской области, где погибли 5-летний мальчик и 46-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обнаружении 17 ноября тел ребенка и мужчины, погибших в результате пожара в частном доме в городе Новозыбкове.

Как отметили в пресс-службе следственного управления, в качестве одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении, проверяются и другие версии возгорания и гибели людей. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы, назначены судебные экспертизы.