В Румынии жителей Плауру на Дунае эвакуируют из-за пожара на судне

Согласно сайту tulceanoastra.ro, на борту находилось 4 тыс. тонн сжиженного газа

БУХАРЕСТ, 17 ноября. /ТАСС/. Румынские власти приняли решение эвакуировать жителей населенного пункта Плауру (уезд Тулча) после того, как судно с грузом сжиженного газа загорелось на украинском берегу Дуная. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны.

По его информации, минувшей ночью на территории Украины в районе Измаила загорелось судно, груженное сжиженным нефтяным газом. "Учитывая близость к территории Румынии и характер груза, власти <...> приняли решение о превентивной эвакуации людей и животных из близлежащих населенных пунктов. <...> До настоящего времени из населенного пункта Плауру эвакуированы 15 человек, которые будут доставлены в населенный пункт Чаталкей в жилье, предоставленное местными властями", - говорится в сообщении.

Согласно сайту tulceanoastra.ro, на борту судна находилось 4 тыс. тонн сжиженного газа. Пожарные Тулчи сообщили, что румынская территория не затронута пожаром, передало агентство news.ro.

Пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что минувшей ночью вблизи границы с Украиной была зафиксирована атака БПЛА. Военное ведомство уточнило, что несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.