В Забайкалье задержали пять риелторов за сдачу в аренду несуществующих квартир

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Пять риелторов задержали в Забайкальском крае по подозрению в мошенничестве. Они сдавали в аренду несуществующие квартиры, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками краевых УМВД, УФСБ и Росгвардии задержана преступная группа, занимавшаяся мошенничеством при аренде жилья в Забайкалье. Установлено, что 33-летняя жительница г. Читы под прикрытием легального агентства недвижимости вовлекла в противоправную деятельность четверых жителей Забайкалья. Преступная группа под видом риелторов оказывала помощь в аренде жилья. Они брали плату за свои услуги и передавали клиентам контакты несуществующих собственников объектов недвижимости. После получения денежных средств связь с жертвами мошенничества прекращалась, жилье не предоставлялось", - говорится в сообщении.

Следователи УМВД России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Организатор преступной группы взята под стражу, остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.

По данным пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, риелторы брали за свои услуги в среднем 10 тыс. рублей с одного клиента. Предварительно установлено, что от рук аферистов пострадало около 100 человек. Однако, по версии полицейских, число потерпевших может быть гораздо больше.