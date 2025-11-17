Экс-замминистра природных ресурсов Смоленской области вынесли приговор

Женщине дали четыре года семь месяцев лишения свободы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. Женщину признали виновной в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Ленинский районный суд г. Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Смоленской области. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 4 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на государственной службе, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289, п. "е" ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 290 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности, превышение должностных полномочий, получение взятки).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области, следствие считает, что бывшая чиновница учредила и принимала участие в деятельности коммерческой организации. По данным пресс-службы, она предоставляла преимущества и покровительствовала данной компании, используя свои служебные полномочия. "Кроме того, установлено, что осужденная, занимая должность первого заместителя министра, получила взятку от генерального директора юридического лица за оказание покровительства", - отмечается в сообщении.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Смоленской области. Подсудимую взяли под стражу в зале суда, приговор пока не вступил в законную силу.