Экс-премьер Бангладеш раскритиковала вынесенный ей смертный приговор

Шейх Хасина заявила, что ей не дали возможности защитить себя

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, приговоренная в понедельник к смертной казни Международным трибуналом по уголовным делам республики, отвергла решение суда и обвинила его в том, что ей не дали возможности защитить себя.

В заявлении Шейх Хасины, опубликованном телеканалом NDTV после оглашения вердикта, экс-премьер резко раскритиковала работу трибунала, назвав его сфальсифицированным. По ее словам, судьи и юристы "публично выражали симпатию к нынешним властям".

Она также заявила, что временное правительство под руководством Мухаммада Юнуса "разрушает системы государственных услуг и правоохранительных органов".

Ранее Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. Суд признал ее виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Смертный приговор также вынесен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, который также проходил обвиняемым по этому делу, получил пять лет лишения свободы. Он ранее согласился сотрудничать со следствием и признал вину.

Шейх Хасины в зале суда не было, она находится в Индии, куда отбыла после беспорядков в августе прошлого года. По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если сдастся в течение 30 дней после оглашения приговора. Бывший премьер неоднократно заявляла, что не отдавала приказ убивать участников беспорядков, и утверждает, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее бегства из страны.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина улетела в Индию. Всеобщие парламентские выборы Бангладеш запланированы на февраль 2026 года.