В порту Измаила при пожаре на газовозе под флагом Турции никто не пострадал

Пожарные ликвидируют пожар на судне

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Загоревшееся в порту украинского города Измаила судно Orinda, перевозившее 4 тыс. тонн сжиженного природного газа, ходило под флагом Турции, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщил телеканал TRT Haber, экипаж из 16 человек был эвакуирован.

"Экипаж благополучно покинул судно. Пострадавших нет. Пожарные бригады ликвидируют пожар на судне", - приводит телеканал сообщение Минтранса Турции.

Турецкие власти следят за ситуацией, сообщает телекомпания.

Румынские власти ранее приняли решение эвакуировать жителей населенного пункта Плауру (уезд Тулча) после того, как судно с грузом сжиженного газа загорелось на украинском берегу Дуная.