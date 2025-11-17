В Воронежской области мужчину оштрафовали за включенную в машине песню Сердючки

Суд установил, что Павел Вахрушев публично воспроизводил эту музыку в поддержку ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Борисоглебский городской суд оштрафовал жителя Воронежской области Павла Вахрушева на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ за то, что тот публично в своем автомобиле включил песню украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом ТАСС сообщили в аппарате суда.

"В отношении него постановление вынесено - признан виновным по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей. <…> Воспроизводил песню Верки Сердючки под названием "Еще не вмерла Украина", - рассказали ТАСС помощники судьи.

Суд установил, что в начале ноября 2025 года ночью на территории Борисоглебска житель Терновского района Вахрушев с использованием акустической системы личного автомобиля "Лада Приора" публично воспроизводил песню в поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба суда.

Вахрушеву присудили максимально возможный для граждан штраф по данной статье.