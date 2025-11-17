На Украине задержали 50 человек за злоупотребления в помощи уклонистам

По делам об организации незаконного выезда за границу задержали 22 человека, еще 15 командиров и должностных лиц - по обвинению в злоупотреблениях в воинских частях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят человек на Украине задержаны за коррупцию в воинских частях, содействие уклонению от службы и хищение оборонного имущества. Об этом сообщил офис генпрокурора в Telegram-канале.

Уточняется, что 22 человека задержаны по делам об организации незаконного выезда за границу, еще 15 командиров и должностных лиц - по обвинению в злоупотреблениях в воинских частях. Нанесенный вследствие коррупции ущерб оборонному сектору превышает 30 млн гривен ($714 тыс.).

По данным офиса генпрокурора, незаконную переправку военнообязанных за границу фиксировали в Волынской, Одесской и Черновицкой областях, коррупцию в воинских частях - в Ивано-Франковской и Харьковской областях. В Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях были замечены случаи содействия уклонению от службы. В Черновицкой области фиксировали случай хищения оборонных средств и имущества.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии антикоррупционных органов. Политики из США и ЕС заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.