В Дагестане завели дело о создании террористического сообщества

Задержанные также готовили нападение на сотрудников полиции

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Шесть жителей Дагестана задержаны по подозрению в организации террористического сообщества и покушении на жизнь правоохранителей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества) и ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ (приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, группа лиц в первом полугодии 2025 года организовала террористическое сообщество с намерением совершить противоправные действия в регионе. Кроме того, они готовили нападение на сотрудников полиции.

Предотвратить преступление удалось благодаря своевременному задержанию всех шестерых обвиняемых. Ведутся следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.