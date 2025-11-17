В Поморье вынесли приговор по делу о хищении при строительстве больницы

Директора по постройке приговорили к четырем годам

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении средств при исполнении госконтракта на строительство корпуса Архангельской областной детской клинической больницы. Директора по строительству приговорили к четырем годам колонии общего режима, еще двоих человек - к условным срокам, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"В Архангельской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств при реализации национального проекта "Здравоохранение" <…>. Приговором суда директору по строительству ООО "Сириус" назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, главному инженеру этой организации - 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, руководителю проектного подразделения ООО "Мидас" - 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сказано в сообщении.

Директора по строительству ООО "Сириус", главного инженера этого общества и руководителя проектного подразделения ООО "Мидас" признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденные с октября 2020-го по январь 2023 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" совершили хищение бюджетных средств при исполнении госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса в сумме свыше 70 млн рублей. Они сделали это путем поставки оборудования, его монтажа и проведения испытаний по завышенным ценам. Кроме того, была произведена двойная оплата выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных УФСБ по Архангельской области.