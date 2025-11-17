В Румынии эвакуируют второй населенный пункт из-за возгорания судна на Украине

Решение приняли из-за риска взрыва судна со сжиженным нефтяным газом

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 17 ноября. /ТАСС/. Румынские власти решили эвакуировать 300 человек из села Чаталкей (уезд Тулча). Об этом сообщило Радио Румынии, уточнив, что эти решения были приняты из-за риска взрыва судна со сжиженным нефтяным газом, которое загорелось на украинском берегу Дуная.

Ранее из соседнего села Плауру были вывезены 18 человек. "Риск взрыва продолжает сохраняться, - сказал в интервью радио глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. - Проведены расчеты, которые показывают, что радиус удара составил бы примерно 4-5 км, что потребовало эвакуации населенных пунктов Плауру и Чаталкей. Это превентивная мера".

Радио сообщило, что на судне под турецким флагом пострадавших нет, экипаж эвакуирован, пожарные тушат возгорание.

Согласно сайту tulceanoastra.ro, на борту судна находилось 4 тыс. тонн сжиженного газа. Пожарные Тулчи сообщили, что румынская территория не затронута пожаром, передало агентство news.ro.

Пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что минувшей ночью вблизи границы с Украиной была зафиксирована атака БПЛА. Военное ведомство уточнило, что несанкционированного проникновения в воздушное пространство зафиксировано не было.