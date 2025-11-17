Вербовавший в террористическую организацию житель Майкопа получил 14 лет колонии

Мужчина будет отбывать первые три года наказания в тюрьме

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 17 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал жителя Майкопа виновным в вербовке в международную террористическую организацию (МТО) и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбытием первых 3 лет наказания в тюрьме, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Адыгея.

"Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) огласил приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя г. Майкопа Алиева Ш. И., осуществлявшего вербовку в террористическую организацию. Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбытием первых трех лет наказания в тюрьме, остальных 11 лет - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, являясь членом запрещенной в России международной террористической организации, в ее интересах проводил беседы с иностранным гражданином, в ходе которых обосновывал и оправдывал деятельность МТО, убеждал в правильности практики ее деятельности, а также уговаривал и призывал его принять участие в осуществлении пособнической помощи террористической организации.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и расследовано следственным отделением УФСБ России по Адыгее.