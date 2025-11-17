В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали два пассажира автобуса

Авария произошла в 11:20 на Ворошиловском проспекте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ростове-на-Дону, в результате ДТП пострадали два пассажира. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 11:20 на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону.

"Водитель, управляя автомобилем Geely MK Cross, на нерегулируемом перекрестке с круговым движением, по предварительным данным, не предоставила преимущество автомобилю, который двигался по главной дороге, и допустила столкновение с автобусом "Нефаз", маршрут №49 Стройгородок - Мегамаг. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса 1961 года рождения и 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.