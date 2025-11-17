Сотрудник "Крымэкоресурсы" подал заявление на нового гендиректора за избиение

Как сообщалось в соцсетях, один из водителей пожаловался на условия работы, после чего Антон Гумен отвел его в сторону и ударил по лицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудник АО "Крымэкоресурсы" подал в полицию заявление об избиении со стороны начальника, нового гендиректора предприятия Антона Гумена, сообщили ТАСС в МВД по Республике Крым.

Акционерное общество "Крымэкоресурсы" с 2019 года является единым поставщиком услуг - региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Крым. Осенью компанию возглавил Антон Гумен. Ранее он был начальником симферопольского муниципального учреждения "Город", которое отвечает за порядок на территории крымской столицы.

Как сообщалось в соцсетях, за последнее время рабочее расписание сотрудников "Крымэкоресурсы" поменялось, у водителей осталось четыре часа на сон. Уточняется, что вчера на собрании один из водителей пожаловался на условия работы, после чего Гумен отвел его в сторону и нанес удары по лицу.

"Заявление в полицию поступало, проводится проверка. Будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в МВД по республике.