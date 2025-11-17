В Вологодской области грузовое судно село на мель на реке Шексне

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Грузовое судно "Северодвинск" село на мель на реке Шексне в Вологодской области при неблагоприятных погодных условиях. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель грузового судна в Вологодской области. По предварительным данным, 17 ноября из-за неблагоприятных погодных условий грузовое судно "Северодвинск" село на мель в акватории реки Шексны на 683-м км. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и потери груза не произошло", - говорится в сообщении.

Ранее главное управление МЧС РФ по области предупредило о ненастье: 17-18 ноября по области пройдут снегопады, метели, 18 ноября ветер усилится до 13-15 м/с, на дорогах ожидается гололедица, возможно налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев.