Экс-главу округа в Калининградской области арестовали по делу о хищении

Сумма хищения составила 40 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Советского городского округа в Калининградской области взят под стражу сроком на два месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму в 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Калининградском областном суде.

"Взят под стражу бывший глава Советского городского округа Калининградской области, обвиняемый в хищении денежных средств ритуальной компании. По версии следствия, с марта по сентябрь 2017 года с целью личного обогащения М. сообщил директору похоронной организации ложные сведения о наличии у него возможности урегулировать различные вопросы с должностными лицами правоохранительных, надзорных и контролирующих органов. При этом предложил предпринимательнице еженедельно передавать ему за незаконную помощь часть прибыли в размере 75%. С сентября 2017 года по ноябрь 2025 года М. еженедельно получал денежные средства, похитив таким образом не менее 40 млн рублей", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что экс-чиновника арестовали до 15 января 2026 года.

Как пояснил следователь, подавший ходатайство об аресте, на свободе бывший чиновник может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как ранее ТАСС сообщал информированный источник, речь идет о Евгении Макарове. Предварительным расследованием установлено, что с 2017 года по ноябрь 2020 года он состоял в должности советника главы Гурьевского городского округа Калининградской области, с ноября 2020 года по декабрь 2021 года - в должности замглавы Советского городского округа, с 30 декабря 2021 года по 5 июня 2025 года занимал пост главы Советского городского округа.

15 ноября 2025 года преступные действия Макарова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области. Он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Советск - второй по численности населения город в Калининградской области, в нем проживает более 38 тыс. человек. В региональной столице, городе Калининграде, - чуть менее 490 тыс. населения.