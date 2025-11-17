В Тверской области после обрушения потолка в школе следователи начали проверку

В происшествии никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обрушения подвесного потолка в школе города Западная Двина Тверской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки следователь районного следственного отдела установит все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе техническое состояние потолочной конструкции, соблюдение требований безопасной эксплуатации помещений, а также наличие должного контроля со стороны ответственных лиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 17 ноября в следственный отдел регионального управления СК России поступило сообщение об обрушении потолочной системы в учебном заведении города Западная Двина. В результате происшествия никто не пострадал.