В Дакке в беспорядках пострадали не менее 50 человек

Они произошли после оглашения смертного приговора бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек, включая сотрудников полиции и военнослужащих, получили ранения в ходе беспорядков в столице Бангладеш Дакке, которые произошли после оглашения смертного приговора бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

В районе улицы Дханмонди, 32 в Дакке, где находится музей, бывшая резиденция отца Шейх Хасины - Шейха Муджибура Рахмана, который считается основателем республики - собрались сотни людей, в основном студенты, заявившие о намерении снести здание музея. Они привезли с собой два бульдозера. Полиция препятствовала участникам акции проникнуть на территорию музея через установленные баррикады. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Беспорядки продолжались несколько часов. Участники массовой акции все еще остаются у здания и заявляют, что не уйдут до тех пор, пока резиденция отца Шейх Хасины не будет снесена. Полицейские и военные продолжают патрулировать район.

В понедельник Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. Суд признал ее виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Смертный приговор также вынесен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, который также проходил обвиняемым по этому делу, получил пять лет лишения свободы. Он ранее согласился сотрудничать со следствием и признал вину.

Шейх Хасины в зале суда не было, она находится в Индии, куда отбыла после беспорядков в августе прошлого года. По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если сдастся в течение 30 дней после оглашения приговора. Бывший премьер неоднократно заявляла, что не отдавала приказ убивать участников беспорядков, и утверждает, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее бегства из страны.