ТАСС: в метро Киева задержали военного ВСУ в состоянии наркотического опьянения

Мужчина выкрикивал бандеровские лозунги

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинская полиция задержала в метро Киева военнослужащего ВСУ в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В соцсетях распространяется видео, на котором боевик ВСУ, будучи в состоянии наркотического опьянения, выкрикивает бандеровские лозунги. Судя по тому, что на нем уже надеты наручники, полиция обратила внимание на его неадекватное поведение, но забирать в отделение не стала", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в киевском метро.

Украинские пленные, сдавшиеся на разных направлениях СВО российским военным, неоднократно давали показания об употреблении наркотиков в ВСУ и о наличии специальных программы, по которым военным ВСУ предоставляют наркотики во время службы.