ТАСС: в Первоуральске Свердловской области мужчина угрожает взорвать гранату

На месте работают сотрудники силовых служб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Житель Первоуральска Свердловской области угрожает взорвать гранату в жилом доме, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Мужчина угрожает взорвать гранату в жилом доме", - сказал собеседник агентства, отметив, что на месте работают сотрудники силовых служб.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что на месте с мужчиной работают сотрудники полиции, пытаясь убедить его добровольно открыть дверь в квартиру. "Ранее данный гражданин 1973 года рождения уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью. <…> Сыщики доставили к месту переговоров мать дебошира для того, чтобы ее сын, что называется, не наломал дров. Есть ли еще кто-то в квартире, сотрудники полиции выясняют", - отметил полковник Горелых.