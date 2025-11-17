В Тамбовской области в ДТП погиб ребенок

Двое взрослых пострадали

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 17 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием грузового и легкового автомобиля произошло в Тамбовской области, два человека в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение, ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В результате дорожной аварии пострадали водитель легкового автомобиля и его супруга, которые в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение. Их ребенок 2025 года рождения от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

По предварительный данным, на 112-м км автомобильной дороги Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово - Мучкапский произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Прокуратура Мучкапского района организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП. На место происшествия выезжал прокурор Мучкапского района Дмитрий Алехин.