У угрожавшего взрывом гранаты в Первоуральске не оказалось оружия

Людям, эвакуированным из многоэтажки, разрешили вернуться в свои жилища

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Взрывчатых веществ и оружия не оказалось при мужчине, который угрожал взорвать гранату в доме в Первоуральске. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Никаких арсеналов огнестрельного оружия и взрывчатых веществ при нем не оказалось. Людям, эвакуированным из многоэтажки, разрешили вернуться в свои жилища", - сказал Горелых.