Жителя Череповца оштрафовали за ложный вызов скорой помощи

Мужчина сообщил, что якобы на него и его знакомую напал медведь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мировой судья оштрафовал жителя Череповца за ложный вызов бригады скорой помощи, сообщив, что на него и его спутницу напал медведь. Так он пытался ускорить вызов скорой, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По ее данным, в октябре 2025 года 33-летний череповчанин со своей знакомой отдыхали в деревне Костяевка на базе "Солнечный бор" в Череповецком районе. Рано утром 4 октября женщина заметила, что у нее из головы течет кровь. Обстоятельства получения травмы никто не вспомнил.

"По просьбе "раненой подруги" череповчанин позвонил по номеру неотложки. Чтобы ускорить приезд бригады медиков, мужчина сообщил диспетчеру, что на них напал медведь. Прибывшие на место правоохранители установили: никакого нападения дикого зверя не было. Поскольку заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб является административным правонарушением, сотрудники полиции составили соответствующий протокол по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб)", - сообщили в пресс-службе.

"На судебное заседание правонарушитель не явился. Мировой судья по судебному участку №39 признал череповчанина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей", - добавили в суде.