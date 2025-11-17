"МК": покушение на Троекуровском кладбище готовилось на Сергея Шойгу

Диверсанты планировали совершить преступление, когда секретарь Совета безопасности РФ должен был посетить захоронение родственников

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Группа диверсантов по заданию украинских спецслужб готовила покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

По данным издания, диверсанты готовили покушение, когда Шойгу должен был посетить захоронение родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

14 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии.