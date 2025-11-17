На Камчатке за сутки зафиксировали 11 афтершоков

В населенных пунктах они не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 4,4 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 11 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой до 4,4. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.