В Москве по делу об участии в террористической организации арестовали охранника

Мужчину заключили под стражу на два месяца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы на два месяца санкционировал арест в отношении охранника частной охранной организации "Спец-групп" Хакима Шихсефиева (внесен в РФ в перечень террористов), обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Избрать обвиняемому Шихсефиеву Хакиму Валериковичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 10 января 2026 года", - говорится в постановлении об избрании мужчине ареста.

Уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца Дагестана Шихсефиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), было возбуждено 10 ноября. В этот же день фигурант дела был задержан.

По версии следователя, просившего об аресте мужчины, несмотря на наличие у Шихсефиева легального источника дохода, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда и оказать давление на свидетелей с целью изменения последними своих показаний. Прокурор ходатайство следователя назвал законным и обоснованным, попросив суд удовлетворить его. В свою очередь Шихсефиев вину признал, заявив, что скрываться от органов предварительного расследования и суда он не намерен.

Выслушав позиции сторон, столичный суд не нашел оснований об избрании обвиняемому более мягкой меры пресечения и согласился с тем, что мужчина обвиняется в совершении умышленного преступления, относящегося к категории особо тяжких, против общественной безопасности, террористической направленности и может скрыться от органов предварительного следствия либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Кроме того, как указано в документах, Шихсефиев до возбуждения уголовного дела был дважды привлечен Бутырским и Троицким судами Москвы к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Вину в совершении административного правонарушения фигурант признал, но был подвергнут административным арестам.