ТАСС: экс-глава подразделения Росатома заключил сделку с СК по делу о взятке

Геннадий Сахаров попросил отпустить его искупить вину в зону СВО, сообщил собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Сахаров © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший директор структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки в размере 5 млн рублей от руководства строительной компании "Фенсма" за способствование в реализации госконтрактов, заключил сделку со следствием и попросил отпустить его искупить вину в зону проведения спецоперации. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, следствие уже несколько раз отказало Сахарову в его просьбе об участии в СВО.

"Геннадий Сахаров обратился к прокурору с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщив о ранее не известном следствию еще одном преступном эпизоде, связанном с дачей ему взятки руководителем одного из основных подрядчиков ГК "Росатом". При этом фигурант дела Сахаров попросил о предоставлении ему возможности искупить свою вину, для чего уже неоднократно обращался к следствию с соответствующей просьбой отпустить его на СВО, но пока его ходатайства остаются без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, вероятность того, что Сахарова отпустят на СВО, "мала из-за его возраста".

"Вместе с тем шансов на то, что Сахарову удастся воспользоваться предоставленной законом возможностью освобождения от уголовной ответственности, остается совсем немного, так как уже через год он достигнет предельного возраста для заключения военного контракта - 65 лет", - отметил собеседник агентства.

О новом деле

Ранее сообщалось, что Сахарова обвинили в получении почти 5 млн рублей взятки от руководства строительной компании "Фенсма" за способствование заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство открытого в 2023 году на ВДНХ павильона атомной индустрии "Атом". Один из учредителей компании "Фенсма" Рустам Рустамбеков и его жена скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск, им заочно предъявлено обвинение в даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

Согласно обвинению, павильон представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергетике. Жену экс-главы структурного подразделения Росатома Дарью Сахарову обвинили в посредничестве в даче взятки и отправили под домашний арест. По версии следствия, предназначавшиеся Геннадию Сахарову в качестве взятки деньги передавались именно через нее. Сахаров и его жена свою вину в совершении преступления признали полностью.

В октябре также сообщалось, что Сахаров стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, новый эпизод связан с инжиниринговой компанией и был выделен на стадии следствия по основному делу. По версии следствия, Сахаров оформил знакомую своей жены в созданную одним из банкиров компанию "Интэнс инжиниринг" для работы по контрактам Росатома. Он получил долю в компании и вознаграждение в качестве взятки.

Первый приговор

Мещанский суд Москвы в конце мая приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), признав его виновным в получении взятки должностным лицом в размере около 32,6 млн рублей. Второй фигурант дела - бизнесмен Элгуджи Кокосадзе - за дачу взятки осужден на восемь лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Часть принадлежащих осужденным арестованных денежных средств находится у следственного органа, дорогостоящие наручные часы, золотой слиток и ювелирные изделия хранятся в Гохране России, а на квартиры, земельные участки и другую недвижимость фигурантов и их родственников наложены обеспечительные меры до вступления приговора в законную силу. Суд также наложил арест на машину, свидетельство о регистрации которой вместе с ключами было найдено при обыске загородного дома топ-менеджера. По документам, машина числится на балансе ООО "Интэнс инжиниринг", бенефициаром которого является Сахаров.