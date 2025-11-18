В Бурятии в ДТП пострадали пятеро подростков

ЧП случилось в местности "Маяк" города Бабушкин

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля, в котором находились пятеро подростков, произошло в Бурятии. Об этом сообщили в МВД по республике.

"17 ноября около 21:00 (16:00 мск) в местности "Маяк" города Бабушкин, вблизи озера Байкал, не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил съезд с дороги в озеро. В результате ДТП сам водитель и четверо пассажиров - две девочки, два мальчика, всем по 15 лет - получили ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.