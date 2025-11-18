Экс-глава УЦТ ФСИН Алексей Тимченко признал вину в получении взятки

Алексей Тимченко © Суды общей юрисдикции/ ТАСС, архив

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко признал вину в получении особо крупной взятки в размере 1,5 млн рублей и четырех телефонов iPhone. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Алексей Тимченко признал свою вину по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказано в материалах.

Согласно материалам дела, Тимченко получил порядка 1,5 млн рублей и четырех телефонов iPhone от представителя ООО "АНТ" и ООО "Современные технологии" Сергея Путилина за лоббирование интересов последнего при заключении госконтракта на поставку программного обеспечения в главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России. Путилин заключил досудебное соглашение и был условно осужден по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Савеловский суд Москвы продлил Тимченко содержание в СИЗО-4 "Медведь" на шесть месяцев. Подсудимый настаивал на проведении процесса в закрытом режиме, прокурор был против. Судья не удовлетворила ходатайство Тимченко.