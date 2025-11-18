Извержение вулкана Безымянный на Камчатке может начаться в течение 10 дней

Его активность нарастает, отметил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук

Редакция сайта ТАСС

© Елена Верещака/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв на вулкане Безымянный на Камчатке может произойти в течение 10 дней, активность исполина нарастает. Таким прогнозом с ТАСС поделился руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

10 ноября ученые на Камчатке сообщили о нарастающей активности вулкана Безымянный. Со склонов исполина сходят раскаленные лавины, растет термальная аномалия.

"Активность высокая, но извержения пока нет. Фиксируется термальная аномалия в кратере, идет выжимание порции лавы, которая скатывается к подножию вулкана. При таких параметрах, взрыва стоит ждать обычно в течение 7-10 дней", - сказал ученый.

В темное время суток на исполине наблюдается свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем один-два раза в год.