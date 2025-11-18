В ДНР ВСУ атаковали две тепловые электростанции

Обесточены многие населенные пункты

Старобешевская ТЭС © Валентин Спринчак/ ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Две ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ, множество населенных пунктов обесточены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.