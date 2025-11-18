В Петропавловске-Камчатском произошло массовое ДТП

Столкнулись несколько легковых автомобилей и пассажирский автобус

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько легковых машин и автобус столкнулись в деловом центре Петропавловска-Камчатского, передает корр ТАСС на Камчатке.

ДТП произошло на улице Ленинградской: столкнулись несколько легковых машин и пассажирский автобус. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Юг Камчатки находится во власти циклона, порывы ветра в столице региона достигают 20 м/с. Отменены занятия в школах для второй смены, в горах лавиноопасно. Сотрудники ДПС просят водителей не выезжать на дороги без острой необходимости, в городе работает спецтехника, которая ликвидирует последствия удара стихии.