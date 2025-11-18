В Петропавловске-Камчатском произошло массовое ДТП
Редакция сайта ТАСС
04:50
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько легковых машин и автобус столкнулись в деловом центре Петропавловска-Камчатского, передает корр ТАСС на Камчатке.
ДТП произошло на улице Ленинградской: столкнулись несколько легковых машин и пассажирский автобус. По имеющимся данным, никто не пострадал.
Юг Камчатки находится во власти циклона, порывы ветра в столице региона достигают 20 м/с. Отменены занятия в школах для второй смены, в горах лавиноопасно. Сотрудники ДПС просят водителей не выезжать на дороги без острой необходимости, в городе работает спецтехника, которая ликвидирует последствия удара стихии.