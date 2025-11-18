В Воронежской области из-за обломков БПЛА повреждено остекление ТЦ
Редакция сайта ТАСС
04:56
ВОРОНЕЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что над Воронежской областью за ночь сбиты 10 БПЛА.