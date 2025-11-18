В Подмосковье трое с ножом напали на двух иностранцев и похитили 15 млн рублей

Злоумышленников арестовали

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые с ножом напали на двух иностранцев в Подмосковье, похитили более 15 млн рублей и скрылись. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому г. о. задержали троих участников группы, подозреваемых в разбойном нападении", - сказала она.

Петрова пояснила, что ночью злоумышленники в масках проникли в частный дом в деревне Мисайлово. Там они схватили двух граждан одной из стран Восточной Азии: одного из них связали, другого стали душить проводом и угрожать ему ножом, требуя передачи денег. "Опасаясь расправы, иностранец позвонил знакомым и попросил перевести на его криптокошелек свыше 195 тысяч долларов (более 15 млн рублей). После этого он перечислил деньги на указанный правонарушителями USDT-кошелек", - рассказала начальник пресс-службы. Затем нападавшие отобрали у мужчин телефоны и 50 тыс. рублей наличными и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ).

При обысках по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, одежду, деньги и автомобиль, который был использован при совершении преступления. Задержанные арестованы.