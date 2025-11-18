Часть омских предприятий осталась без газа после аварии

Котельные обеспечивают топливом с помощью резервных газопроводов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Петров/ ТАСС

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Авария на магистральном газопроводе под Омском стала причиной отключения ряда промышленных предприятий от газоснабжения. Котельные обеспечивают газом с помощью резервных газопроводов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача - в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток", - сказал Хоценко.

Он отметил, что возгорание из-за аварии на участке магистрального газопровода произошло около 08:16 (05:16 мск). "В данный момент пожар локализован, пострадавших нет, жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газового хозяйства, правоохранительных структур и органы представители органов власти Омской области", - сообщил глава региона.